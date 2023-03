Naufragio Cutro, Piantedosi: Frontex non aveva segnalato pericolo (Di mercoledì 1 marzo 2023) "L'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo o di stress a bordo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "L'assetto aereoche per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia nonuna situazione dio di stress a bordo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - rtl1025 : ??? 'Se c'è stata un debolezza del ministero mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità'. Così il ministro… - Fabry46017562 : RT @Libero_official: Naufragio di #Cutro, il medico #Amodeo ha accusato il governo di 'strage voluta': era stato candidato con #Sinistraita… -