Naufragio Cutro, Piantedosi: 67 vittime, di cui 15 minori (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono 67 le vittime del Naufragio del barcone avvenuto sulle coste di Cutro. Di questi 15 sono minori e 80 i sopravvissuti. Sono i dati forniti dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, all'inizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono 67 ledeldel barcone avvenuto sulle coste di. Di questi 15 sonoe 80 i sopravvissuti. Sono i dati forniti dal ministro dell'Interno, Matteo, all'inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - MarisaGiannace : RT @Tg3web: Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le parole durissime… - M5SBerlino : RT @M5SBerlino: Il #naufragio di #Crotone è una tragedia terribile. Il governo spieghi cosa è accaduto La vita delle persone va tutelata… -