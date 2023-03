Naufragio Cutro, il punto sulle indagini. Salgono a 67 le vittime, trovata una bambina (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sale a 67 il bilancio delle vittime del Naufragio di migranti a Cutro. L’ultimo corpo estratto è quello di una bambina. Al Palamilone di Crotone è stata aperta la camera ardente dei migranti morti nella tragedia avvenuta domenica sul litorale di Steccato di Cutro. Molti parenti delle vittime sono giunti da tutta Europa e dal L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sale a 67 il bilancio delledeldi migranti a. L’ultimo corpo estratto è quello di una. Al Palamilone di Crotone è stata aperta la camera ardente dei migranti morti nella tragedia avvenuta domenica sul litorale di Steccato di. Molti parenti dellesono giunti da tutta Europa e dal L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - JohnHard3 : Potevano essere salvati ma nessuno ha lanciato l'allarme. I dubbi del procuratore di Crotone. Ma Frontex nella nott… - ilviboneseweb : Migranti, individuati i tre scafisti del naufragio di Steccato di Cutro -