Naufragio Cutro, il procuratore di Crotone: “Potevano essere salvati” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per questo barcone e quindi non è mai partita un’operazione di ricerca e soccorso”. Ha detto a Repubblica il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia a proposito del Naufragio a Cutro. Il procuratore di Crotone conferma che nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per il Naufragio di Cutro “Ricostruiremo tutto ma mi fa rabbia – ha aggiunto il procuratore di Crotone -, come padre di famiglia, come cittadino, pensare che forse qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone”. “No, andiamoci piano. In tutto questo marasma non vedo emergere un’ipotesi di reato di questo genere” ha detto Capoccia a proposito dell’ipotesi di omissione di soccorso. “E però – ha aggiunto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per questo barcone e quindi non è mai partita un’operazione di ricerca e soccorso”. Ha detto a Repubblica ildi, Giuseppe Capoccia a proposito del. Ildiconferma che nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per ildi“Ricostruiremo tutto ma mi fa rabbia – ha aggiunto ildi-, come padre di famiglia, come cittadino, pensare che forse qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone”. “No, andiamoci piano. In tutto questo marasma non vedo emergere un’ipotesi di reato di questo genere” ha detto Capoccia a proposito dell’ipotesi di omissione di soccorso. “E però – ha aggiunto il ...

