Naufragio Cutro, Guardia costiera: "Non siamo usciti? Regole complesse" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Leggi Anche Naufragio Cutro, Guardia costiera: prima chiamata alle 4:30 - Frontex: 'Abbiamo avvertito le autorità italiane subito dopo l'avvistamento della barca' Leggi Anche Migranti, Naufragio al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 marzo 2023) Leggi Anche: prima chiamata alle 4:30 - Frontex: 'Abbiamo avvertito le autorità italiane subito dopo l'avvistamento della barca' Leggi Anche Migranti,al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - FioritoGiulio : RT @opificioprugna: E dopo il 'non dovevano partire' del ministro #Piantedosi sul naufragio di #Cutro , ci aspettiamo i 'non dovevano ammal… - HuffPostItalia : La Capitaneria sul naufragio di Cutro: 'Perché non siamo usciti? Regole complesse. Le nostre motovedette adatte anc… -