Naufragio Crotone | Schlein | “Piantedosi si dimetta”

"Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura (sul Naufragio di migranti a Cutro ndr), ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti". È quanto ha detto la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, rivolgendosi, dai banchi della Commissione Affari costituzionali della Camera, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Per la Schlein quanto avvenuto a Cutro è gravissimo e dunque è opportuno che Piantedosi si dimetta Prima di lei, avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs) e più volte, nelle ultime ore, anche i parlamentari del M5S.

