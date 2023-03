Naufragio Crotone, quell’ordine di salvataggio mai partito «La navigazione è regolare» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Frontex non segnala criticità alla Guardia costiera Nessuno dalla barca chiede aiuto. Così escono i mezzi della Finanza ma non le motovedette del salvataggio Leggi su corriere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Frontex non segnala criticità alla Guardia costiera Nessuno dalla barca chiede aiuto. Così escono i mezzi della Finanza ma non le motovedette del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - ultimora_pol : Le parole del Ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi sul naufragio avvenuto ieri mattina davanti alla costa di Cr… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Mentana contro Piantedosi: “Nota del Viminale? È una minaccia, a me non importa del ‘lei non sa… - luca_palei : Naufragio a Crotone, Zuppi (Cei): I migranti affogati avevano il diritto di essere accolti - caruso1101 : RT @valy_s: Il #naufragio di #Crotone è usato per attaccare il gov. Ma prima dell’#Italia, da #Smirne, ci sono altri porti. E ci sarebbe la… -