Naufragio Crotone | 67 morti Aperta la camera ardente Polemica sui soccorsi

Ha aperto oggi a Crotone la camera ardente per le vittime del Naufragio della barca carica di migranti avvenuto domenica davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Le vittime accertate sono al momento 67: oggi è stato trovato il corpo di un'altra bambina. E la Guardia costiera è intervenuta a seguito di dubbi sollevati sull'efficacia della catena di soccorso, seguita da Frontex e dalle parole del ministro dell'Interno Piantedosi a precisare che l'imbarcazione "non ha chiesto aiuto". Il procuratore capo a Crotone, Giuseppe Capoccia, ha confermato che l'inchiesta avviata riguarda il Naufragio e non i soccorsi, ma che comunque saranno raccolti tutti i dati "per inquadrare la situazione"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - MarcoFattorini : «Papà è in Svezia, lo so. Verrà a prendermi presto», ripete in continuazione un bimbo all’ospedale di #Crotone. Nel… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - truenewspuntoit : Se una persona, chiunque essa sia, è in difficoltà in mare, vai e la soccorri. Punto. Poi c'è la politica. Ed una… -