Naufragio a Cutro, sale a 67 il numero delle vittime: oggi la camera ardente (Di mercoledì 1 marzo 2023) A quattro giorni di distanza dalla tragedia di migranti al largo delle coste crotonesi di Cutro continua a crescere il numero delle vittime: in mattinata i soccorritori hanno recuperato i corpi di altre due persone rimaste uccise nel Naufragio, una di loro è una bambina. Il bilancio totale è di 67 morti. oggi la camera ardente.

