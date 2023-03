Naufragio a Crotone, lo strazio dei parenti delle vittime alla camera ardente: l’abbraccio delle operatrici della Croce rossa e di Msf (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al PalaMilone di Crotone, oggi, è stata aperta la camera ardente, con le bare delle oltre 60 vittime del Naufragio avvenuto domenica a Cutro. In mattinata, sono arrivati i parenti delle persone morte in mare, consolati dalle operatrici di Medici senza frontiere e della Croce rossa italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al PalaMilone di, oggi, è stata aperta la, con le bareoltre 60delavvenuto domenica a Cutro. In mattinata, sono arrivati ipersone morte in mare, consolati dalledi Medici senza frontiere eitaliana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

