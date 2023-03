Naufragio a Crotone, cosa dice il verbale di fermo degli scafisti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con il bilancio dei morti salito a 67 e l'apertura della camera ardente questa mattina a Crotone, proseguono le indagini della polizia sugli scafisti che hanno condotto l'imbarcazione con circa 200 persone a bordo, naufragata nei presso della costa calabresi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorso. Ci sono già tre fermati, due uomini di nazionalità pakistana, di cui un minorenne, e un turco. (LO SPECIALE MIGRANTI - I NUMERI degli SBARCHI NEL 2023) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con il bilancio dei morti salito a 67 e l'apertura della camera ardente questa mattina a, proseguono le indagini della polizia sugliche hanno condotto l'imbarcazione con circa 200 persone a bordo, naufragata nei presso della costa calabresi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorso. Ci sono già tre fermati, due uomini di nazionalità pakistana, di cui un minorenne, e un turco. (LO SPECIALE MIGRANTI - I NUMERISBARCHI NEL 2023)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio Sono arrivati molti familiari delle vittime da diversi paesi europei, come la Germania o l'Aust… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - faniabxl_roma : RT @maninomax: Dal 2016 si sono alternati tutti, ognuno aveva soluzioni in tasca. Nel 2023 stiamo ancora cosi. #crotone #naufragio #Pianted… - CotestaLuigi : RT @LaNotiziaTweet: Potevano essere salvati ma nessuno ha lanciato l'allarme. I dubbi del procuratore di Crotone. Ma Frontex nella notte av… -