Naufragio a Crotone, aperta la camera ardente al PalaMilone: la preghiera in ginocchio delle autorità religiose e civili di fronte alle bare (Di mercoledì 1 marzo 2023) È stata aperta a Crotone la camera ardente per le vittime del Naufragio di migranti avvenuto domenica sulla costa ionica della Calabria. autorità civili e religiose pregano davanti alle decine di bare allineate al PalaMilone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) È statalaper le vittime deldi migranti avvenuto domenica sulla costa ionica della Calabria.pregano davantidecine diallineate al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - MarcoFattorini : «Papà è in Svezia, lo so. Verrà a prendermi presto», ripete in continuazione un bimbo all’ospedale di #Crotone. Nel… - ottobrerosa : RT @DiDonadice: Il diritto di migrare è un diritto umano. #naufragio #Crotone @diMartedi - MiaomiaoCh : RT @localteamtv: Crotone, fuori dalla camera ardente la distesa di fiori. C'è anche un cartello con scritto: 'le persone in balia del mare… -