Napoli | studentessa 26enne scomparsa da lunedì I Carabinieri ritrovano un corpo senza vita | ipotesi suicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Diana Biondi,di Somma Vesuviana, in provincia di, risultada. Nella serata di mercoledì, però, in località Santa Maria a Castello ihanno rinvenuto il cadavere di una donna. E l’più accreditata, dopo i primi accertamenti, è che si tratti di quello della giovane che frequentava Lettere Moderne all’università Federico II di. Secondo chi indaga, Biondi è morta dopo essersi lanciata nel vuoto. Il padre, Edoardo Biondi, si è presentato in caserma la sera del 27 febbraio, presentando denuncia didella figlia che, dopo essere uscita in mattinata da casa – all’apparenza per recarsi a lezione come sempre – non vi ha più fatto ritorno: è da allora che si sono perse ...