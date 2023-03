Napoli | squalifica Mario Rui | ecco la decisione del Giudice Sportivo sui turni di stop

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilha confermato le 11 squalifiche per la 25a giornata di Serie A ma il comunicato oggi era molto atteso soprattutto per conoscere lasullodiRui, espulso a Empoli per un fallo di reazione ai danni di Ciccio Caputo. Il terzino delha avuto duediil comunicato delsulladel laterale: “PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI 10MILA EURO perRui”. Il giocatore delsalterà dunque Lazio e Atalanta, da capire se ci sarà o meno ricorso. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Non solo la stangata a José Mourinho, pugno duro del Giudice Sportivo con Mario Rui: due giornate di squalifica e multa da 10mila euro per il terzino del Napoli dopo l'espulsione rimediata a Empoli.

Due giornate di squalifica anche per il difensore del Napoli Mario Rui MILANO (ITALPRESS) - Due turni di squalifica e 10mila euro di ammenda per il tecnico della Roma, Josè Mourinho. Questa la decisione del giudice sportivo. Pesa tanto il rosso ricevuto da Mario Rui nell'ultima gara in campionato contro l'empoli. Il terzino portoghese è stato infatti squalificato per due partite dal Giudice Sportivo.