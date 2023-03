Napoli | senti Agostinelli | “Quello che stanno facendo gli azzurri è sovrumano”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’allenatore Andrea, è intervenuto ai microfoni a Radio Marte per parlare deldi Luciano Spalletti e del suo spaventoso rendimento: “Il distacco di 18 punti è tutto merito del, che sinora è stato. Le altre hanno perso qualche punto, mache stailè un’impresa. Questa è una squadra che ha fame, composta da giocatori che non hanno mai vinto niente e che non vogliono mollare nulla. In vista della partita con la Lazio, credo che la squadra di Sarri abbia dei giocatori bravi, ogni partita ha una storia sé, anche se attualmente ilpare difficilmente arrestabile”. Esultanza Osimhen, Spezia-L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Solodiego60 : @Gioiellino3 Roma ladrona siamo ai complimenti !!Da lavali con fuoco,senti che puzza ..,usa il sapone , o mamma mam… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Inter, senti Vieri: “Sono i più forti, anche della Juve. Troppo distacco dal Napoli” - Mediagol : Inter, senti Vieri: “Sono i più forti, anche della Juve. Troppo distacco dal Napoli” - gital111 : @EnzoBusato @wwwwwweewwss @MalcomJ66806952 @LePerle2 Senti, 'colera', 'africani', 'terroni' ecc. sono insulti intri… - samkorr3 : @tuttonapoli ua sindaco, nun te fai mai senti o vedere, ma quando si tratta del Napoli e di Maradona stai semp miezz, ma comm se po fa?! -

L'Inter era stata capace di partire forte, di battere ile di accorciare subito a meno otto. Ma invece di sfruttare l'entusiasmo del momento, pochi giorni dopo è andata a pareggiare 2 - 2 a ...Un nuovo Zalayeta: idolo di. Nella nuova Juventus di Claudio Ranieri , di nuovo in Serie A, il posto di Zalayeta non era più garantito dopo l'arrivo di Vincenzo Iaquinta dall'Udinese e così la ...Azzurro come la maglia di Maradona del. Allora era una cifra altissima e avevo concordato un pagamento a rate. Warhol morì 15 giorni il mio ritratto e chi si occupava del suo patrimonio mi ...

Napoli, senti Costacurta: "La squadra di Spalletti è la migliore in Europa" Calcio in Pillole

Un po’ suo lo sarà per sempre per quello che ha lasciato e non solo: “Da piccolo tifavo Napoli e mi sentivo uno di loro". Sfiderà il passato da allenatore della Lazio. Va a caccia di punti Champions, ...Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato le misure cautelari emesse nell’ambito delle indagini sulla cosiddetta truffa dei bonus cultura “18App”. Lo scorso 7 febbraio il gip del Tribunale di Na ...