Napoli, non solo Kvara e Osimhen: con Kim e Rrahmani fare gol a Meret è un'impresa (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'obiettivo delle avversarie è battere la capolista, ma da qualche tempo a questa parte, il problema principale è diventato tirargli in porta. Già perché in tutto il mese di febbraio nessuno è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'obiettivo delle avversarie è battere la capolista, ma da qualche tempo a questa parte, il problema principale è diventato tirargli in porta. Già perché in tutto il mese di febbraio nessuno è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - mirkonicolino : (#Tuttosport) #Plusvalenze, il professor Napoli, docente di Diritto processuale tributario alla Luiss: 'Al momento… - emiolo84 : RT @ZZiliani: E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio è il #Mil… - AlfonsoFofo60 : RT @majewsky2000: “non sono affari tuoi come VOGLIAMO festeggiare” “Auguro a tutti voi di amare e essere amato quanto Napoli a me e io a N… -