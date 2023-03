Napoli, lo scudetto diventa un problema di matematica a scuola: 'Se è a +18...'. La foto fa impazzire il web (Di mercoledì 1 marzo 2023) La cavalcata trionfale del Napoli di Luciano Spalletti è sempre più popolare e giunge fino ai banchi di scuola . La stagione dei partenopei è da incorniciare: il Napoli ha ottenuto 8 vittorie ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La cavalcata trionfale deldi Luciano Spalletti è sempre più popolare e giunge fino ai banchi di. La stagione dei partenopei è da incorniciare: ilha ottenuto 8 vittorie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io @GhoulamFaouzi alla festa scudetto del @sscnapoli lo inviterei. Come se stesse giocando nel Napoli ancora adesso - realvarriale : In un elenco di ex calciatori da invitare all'eventuale festa scudetto di @sscnapoli, @GhoulamFaouzi dovrebbe esser… - ZZiliani : Ditemi voi se non sarebbe giusto assegnare lo scudetto 2018 al #Napoli e cancellare tutti i 9 scudetti 2012-2020 ta… - SalvioSelcia : RT @realvarriale: In un elenco di ex calciatori da invitare all'eventuale festa scudetto di @sscnapoli, @GhoulamFaouzi dovrebbe essere ai p… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: L'a.d. dell' #Inter lancia la sfida al #Napoli ?? ?? Tra le inseguitrici c'è ancora qualcuna da ritenere 'pericolosa' pe… -