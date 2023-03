Napoli-Lazio, si avvicina la sfida: Sarri dovrà fare a meno di Casale e Pedro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il possesso palla – secondo il giornalista Fabio Caressa “è una statistica che non esiste”. Un lungo dibattito negli studi Sky sulla questione che ha ricordato i dettami del sofisma, ovvero – secondo la Treccani – un ragionamento apparentemente valido ma non concludente perché contrario alle leggi stesse del ragionamento. Ed ecco che venerdì il Napoli di Spalletti riceverà la Lazio di Maurizio Sarri per una battaglia senza esclusione di colpi sulla base del possesso palla. Napoli-Lazio, la sfida tra Sarri e Spalletti Superando quindi la sterile teoria che ha tuttavia coinvolto un po’ di pubblico annoiato dalle solite diatribe, sarà molto interessante studiare lo scontro tattico tra due squadre guidate da tecnici che credono ed attuano il possesso palla. Nella ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il possesso palla – secondo il giornalista Fabio Caressa “è una statistica che non esiste”. Un lungo dibattito negli studi Sky sulla questione che ha ricordato i dettami del sofisma, ovvero – secondo la Treccani – un ragionamento apparentemente valido ma non concludente perché contrario alle leggi stesse del ragionamento. Ed ecco che venerdì ildi Spalletti riceverà ladi Maurizioper una battaglia senza esclusione di colpi sulla base del possesso palla., latrae Spalletti Superando quindi la sterile teoria che ha tuttavia coinvolto un po’ di pubblico annoiato dalle solite diatribe, sarà molto interessante studiare lo scontro tattico tra due squadre guidate da tecnici che credono ed attuano il possesso palla. Nella ...

