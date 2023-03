Napoli-Lazio quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Venerdì 3 marzo 2023 (ore 20.45) si giocherà Napoli-Lazio, match valido per la 25ma giornata della Serie A. La partita andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, dove i padroni di casa partiranno di certo con i favori del pronostico. I partenopei stanno letteralmente dominando la massima serie italiana e vorranno vincere la gara. Dopo l’intero girone d’andata e 5 sfide di quello di ritorno, la compagine napoletana ha raccolto ben 65 punti: 21 i successi, 2 i pareggi e una sola sconfitta. Una media mostruosa, in grado di tenere lontano chi occupa il secondo posto, ovvero Inter e Milan, che si trovano a pari punti (47). Le milanesi sono distanti 18 lunghezze. La squadra di Maurizio Sarri (ex storico del match), la Lazio, proverà ad espugnare il fortino del Napoli che in stagione (esclusa la gara di Coppa Italia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Venerdì 3 marzo 2023 (ore 20.45) si giocherà, match valido per la 25ma giornata della Serie A. La partita andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, dove i padroni di casa partiranno di certo con i favori del pronostico. I partenopei stanno letteralmente dominando la massima serie italiana e vorranno vincere la gara. Dopo l’intero girone d’andata e 5 sfide di quello di ritorno, la compagine napoletana ha raccolto ben 65 punti: 21 i successi, 2 i pareggi e una sola sconfitta. Una media mostruosa, in grado di tenere lontano chi occupa il secondo posto, ovvero Inter e Milan, che si trovano a pari punti (47). Le milanesi sono distanti 18 lunghezze. La squadra di Maurizio Sarri (ex storico del match), la, proverà ad espugnare il fortino delche in stagione (esclusa la gara di Coppa Italia ...

