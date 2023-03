Napoli-Lazio | i precedenti – VIDEO

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Itra, che apriranno il 25^ turno di Serie A venerdì sera allo stadio Maradona: l’ultima volta vinsero i biaconcelesti Ilviaggia a +18 sulla seconda e ormai può iniziare a fare i calcoli sulla data dell’assegnazione dello scudetto. Osimhen è da 8 giornate consecutive che va in gol e punta ad eguagliare il record di Higuain di 36 gol. Con il successo sulla Sampdoria laha rafforzato le sue prospettive di lotta per la zona Champions. Nell’ultimo incontro il gol che è valso 3 punti lo ha realizzato Luis Alberto Totale gare: 66. Vittorie: 34 Pareggi: 22 Vittorie: 10 Ultima vittoria: 2021-22 4-0: 7 Zielinski, 10 Mertens, 29 Mertens, 85 Fabian Ruiz (poker azzurro nonostante l’assenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliLazio sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. - juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - sportli26181512 : Napoli-Lazio: fischia Pairetto, la designazione arbitrale: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Ass… - laziopress : SERIE A | Napoli-Lazio, la designazione arbitrale -

ROMA - L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Si parte venerdì alle 20.45 con,che è stata affidata a Pairetto . Domenica allo stadio Olimpico partita di cartello tra Roma e Juve: dirigerà Maresca di. Per il Milan di scena a Firenze c'è Di Bello , mentre ...Abbiamo a cuore la tua privacyDesignati gli arbitri per le gare della 25esima giornata in programma tra il 3 e il 6 marzo ROMA - Luca Pairetto dirigerà, anticipo della 25esima giornata in programma venerdì alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Nichelino, impegnati al Maradona anche gli assistenti Lombardo e Rossi, il ...

Anna Falchi: “Tifo Lazio, ma felice per il Napoli. E ho fatto un fioretto” Golssip

Corse straordinarie della metropolitana Linea 2 dopo la partita di aerie A tra Napoli e Lazio in programma venerdì 3 marzo alle ore 20.45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Trenitalia, in accordo co ...L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il venticinquesimo turno di serie A: per il Milan c'è Di Bello, Manganiello dirige l'Inter ...