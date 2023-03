Napoli, infortunio Raspadori: si allungano i tempi per rivederlo in campo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giacomo Raspadori è un jolly per Luciano Spalletti. Tuttavia, il tecnico toscano dovrà fare a meno di Jack per un po’. Difatti, come riportato da Gazzetta dello Sport, l’infortunio subito dal giocatore del Napoli, uno stiramento nel corso dell’allenamento, lo terrà probabilmente lontano dal campo di gioco per ancora un mese. Dunque, il numero 81 salterà almeno la gara di ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la gara con Lazio, quella con l’Atalanta e il Torino. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giacomoè un jolly per Luciano Spalletti. Tuttavia, il tecnico toscano dovrà fare a meno di Jack per un po’. Difatti, come riportato da Gazzetta dello Sport, l’subito dal giocatore del, uno stiramento nel corso dell’allenamento, lo terrà probabilmente lontano daldi gioco per ancora un mese. Dunque, il numero 81 salterà almeno la gara di ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la gara con Lazio, quella con l’Atalanta e il Torino. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

