Napoli, Ferlaino ricoverato in ospedale: le condizioni dell’ex presidente degli azzurri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Apprensione per l’ex presidente ed imprenditore Corrado Ferlaino, che stando a quanto riportato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe stato colto da un malore durante la giornata di ieri 28 febbraio. Attualmente le condizioni dell’ex presidente del Napoli, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo, sono stabili. Da parte di tutta la città, sui social, non sono mancati i messaggi di auguri di completa guarigione a colui che, fino a questo momento, ha portato due scudetti e una coppa Uefa nella bacheca azzurra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Apprensione per l’exed imprenditore Corrado, che stando a quanto riportato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss, sarebbe stato colto da un malore durante la giornata di ieri 28 febbraio. Attualmente ledelall’Fatebenefratelli di Posillipo, sono stabili. Da parte di tutta la città, sui social, non sono mancati i messaggi di auguri di completa guarigione a colui che, fino a questo momento, ha portato due scudetti e una coppa Uefa nella bacheca azzurra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Napolikeit : Corrado Ferlaino ricoverato in ospedale: cosa è successo al presidente del Napoli di Maradona #napoli - VesuvioLive : Corrado Ferlaino ricoverato in ospedale: come sta il presidente del Napoli di Maradona - SportdelSud : ???? Corrado #Ferlaino, ex presidente del #Napoli, è stato ricoverato ieri all'ospedale Fatebenefratelli di via Manz… - occhio_notizie : Paura per l'ex presidente del #Napol che portò in azzurro #Maradona - Riccardofuffol2 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio Malore per l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino: ricoverato in ospedale -