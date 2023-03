Napoli, falsi tamponi per le vacanze del clan Bosti. Arrestati due medici (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avevano ottenuto false certificazioni anti-covid per partire senza problemi e trascorrere il capodanno a Dubai, negli Emirati. Un controllo random all’aeroporto di Fiumicino però li ha bloccati lo stesso. A finire nei guai un’intera famiglia legata alla criminalità organizzata dell’area nord di Napoli. falsi tamponi covid per andare al capodanno a Dubai, nei guai dottoressa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avevano ottenuto false certificazioni anti-covid per partire senza problemi e trascorrere il capodanno a Dubai, negli Emirati. Un controllo random all’aeroporto di Fiumicino però li ha bloccati lo stesso. A finire nei guai un’intera famiglia legata alla criminalità organizzata dell’area nord dicovid per andare al capodanno a Dubai, nei guai dottoressa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

