Napoli, Elmas: «Senza Spalletti non avremmo fatto questa stagione» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Elmas sulla stagione del Napoli: «Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine» Eljif Elmas è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando della stagione del Napoli, che avanza indisturbato verso lo scudetto. Di seguito le sue parole stagione – «È bellissima, facciamo tutti bene come squadra. Sono contento per i gol, ma ci sono ancora tante partite e posso arrivare anche alla doppia cifra (ride, ndr)». VITTORIA CON L’EMPOLI – «Ricordavamo ancora il 2-0, 2-3 dell’anno scorso, sapevamo delle difficoltà, ma eravamo pronti a tutto. È stata una buona prova anche in 10, giocando il nostro calcio, abbiamo fatto tutto per i tre punti». +18 SULLE INSEGUITRICI – «Sì, ma ci sono tante partite da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole disulladel: «Abbiamogià una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine» Eljifè intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando delladel, che avanza indisturbato verso lo scudetto. Di seguito le sue parole– «È bellissima, facciamo tutti bene come squadra. Sono contento per i gol, ma ci sono ancora tante partite e posso arrivare anche alla doppia cifra (ride, ndr)». VITTORIA CON L’EMPOLI – «Ricordavamo ancora il 2-0, 2-3 dell’anno scorso, sapevamo delle difficoltà, ma eravamo pronti a tutto. È stata una buona prova anche in 10, giocando il nostro calcio, abbiamotutto per i tre punti». +18 SULLE INSEGUITRICI – «Sì, ma ci sono tante partite da ...

