Napoli, Elmas: "L'obiettivo è continuare a vincere. Spalletti? Lo ammiro tanto"

A due giorni da Napoli-Lazio, Elijf Elmas è stato ospite di Radio Kiss Kiss e ha commentato una stagione che sta diventando trionfale per il team partenopeo, ormai vicinissimo a conquistare uno scudetto che manca da 33 anni. "18 punti di vantaggio sono tanti – ha ammesso il macedone – ma, onestamente, noi non guardiamo la classifica, perchè vogliamo ottenere il massimo da ogni partita che resta. Stiamo esprimendo un bel calcio e il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere: ci interessa tenere la nostra media e proseguire su questa strada, in quanto così stiamo dimostrando di essere meritatamente in prima posizione. Mancano ancora tanti incontri da qui al termine della stagione e sinceramente stiamo pensando solo alla partita contro la Lazio: dobbiamo cercare di conquistare altri 3 punti. Abbiamo tre partite ...

