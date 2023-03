Napoli-Eintracht | possibile nuovo record di incassi al Maradona | le cifre

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver trascorso il mese di febbraio quasi tutto in trasferta, ilcon l’inizio di marzo si prepara a giocare nuovamente davanti ai propri tifosi. Saranno 3, infatti, le gare che consecutivamente si disputeranno sotto l’ombra del Vesuvio. Dalla Lazio, all’Atalanta, concludendo con l’attesissima sfida del 15 contro l’, che potrebbe valere lo storico passaggio ai quarti di finale. Per la sfida contro i tedeschi i tagliandi disponibili sono ancora pochi, solo nelle tribune Posillipo e Nisida. In quell’occasione, dunque, potrebbe essere battuto ild’incasso che risale a-Real Madrid del marzo di sei anni fa: 4.484.302 euro. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - barcelvona : ACQUISTI: Di Maria (svincolato), Pogba (svincolato), Bremer (Torino), Kostic (Eintracht, definitivo), Gatti (Frosi… - ilmionapoli : Napoli, tre gare di fila al Maradona: con l’Eintracht si punta al record d’incassi -

... stadio Armando Maradona Ilha di fronte a sé tre partite in casa, allo stadio Diego Armando ...marzo l'Atalanta di Gasperini e poi il 15 ci sarà la sfida di Champions League contro l'e,......00 Verona - Modena 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45 Torino - Cremonese 2 - 2 CALCIO - LA LIGA 21:00 Getafe - Valencia 1 - 0 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00F. -0 - ......00 Verona - Modena 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45 Torino - Cremonese 2 - 2 CALCIO - LA LIGA 21:00 Getafe - Valencia 1 - 0 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00F. -0 - ...

Ritorno degli ottavi di finale per gli uomini di Luciano Spalletti, che cercheranno di superare l'Eintracht Francoforte per raggiungere i quarti, dove il Napoli non è mai arrivato.Il primo scudetto per il club partenopeo arrivò il 10 maggio del 1987, il secondo il 29 aprile del 1990, per il terzo si accettano scommesse solo sulla ...