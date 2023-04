Napoli-Eintracht | possibile nuovo record di incassi al Maradona | le cifre

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver trascorso il mese di febbraio quasi tutto in trasferta, ilcon l’inizio di marzo si prepara a giocare nuovamente davanti ai propri tifosi. Saranno 3, infatti, le gare che consecutivamente si disputeranno sotto l’ombra del Vesuvio. Dalla Lazio, all’Atalanta, concludendo con l’attesissima sfida del 15 contro l’, che potrebbe valere lo storico passaggio ai quarti di finale. Per la sfida contro i tedeschi i tagliandi disponibili sono ancora pochi, solo nelle tribune Posillipo e Nisida. In quell’occasione, dunque, potrebbe essere battuto ild’incasso che risale a-Real Madrid del marzo di sei anni fa: 4.484.302 euro. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.