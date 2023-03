Napoli, Del Genio: “Elmas può giocare ovunque” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mancano pochi giorni al ritorno in campo delle squadre della Serie A per la venticinquesima giornata del campionato 2022-2023. Tra i match più attesi c’è certamente la sfida tra Napoli e Lazio. Sulla gara si è soffermato nel corso del suo intervento a Radio Gol, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio: “All’andata è stata una sfida in cui la squadra partenopea è giunta alla vittoria con modalità diverse come avvenuto in quattro/ cinque match nel corso della stagione”. Infine, il giornalista ha poi proseguito parlando di Elmas: “Ritengo che Spalletti abbia trovato la giusta soluzione per lui. Il macedone può giocare ovunque e non ha la necessità di avere un ruolo definitivo”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mancano pochi giorni al ritorno in campo delle squadre della Serie A per la venticinquesima giornata del campionato 2022-2023. Tra i match più attesi c’è certamente la sfida trae Lazio. Sulla gara si è soffermato nel corso del suo intervento a Radio Gol, trasmissione di Radio Kiss Kiss, il giornalista Paolo Del: “All’andata è stata una sfida in cui la squadra partenopea è giunta alla vittoria con modalità diverse come avvenuto in quattro/ cinque match nel corso della stagione”. Infine, il giornalista ha poi proseguito parlando di: “Ritengo che Spalletti abbia trovato la giusta soluzione per lui. Il macedone puòe non ha la necessità di avere un ruolo definitivo”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

