Napoli, Bruscolotti: “Stessa situazione che vivemmo quando arrivò Maradona…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, in cui parla di un sentimento ostile che ha vissuto il suo Napoli e che rivive quello di oggi: “È venuto distrutto Il potere del Nord. Guardate a quanti punti si trovano il Milan e l’Inter, le squadre che avevano vinto gli ultimi due campionati. E, a proposito della Juve, ricorderei che prima di subire la penalizzazione aveva preso 5 goal dalla squadra azzurra. È la Stessa situazione che avevamo vissuto quando arrivò Maradona: lo stesso sentimento ostile“. Napoli, Giuseppe Bruscolotti: “È riemersa invidia nei confronti della squadra azzurra” Esultanza Osimhen, Spezia-Napoli L’ex capitano del Napoli Giuseppe ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giuseppe, ex capitano azzurro, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, in cui parla di un sentimento ostile che ha vissuto il suoe che rivive quello di oggi: “È venuto distrutto Il potere del Nord. Guardate a quanti punti si trovano il Milan e l’Inter, le squadre che avevano vinto gli ultimi due campionati. E, a proposito della Juve, ricorderei che prima di subire la penalizzazione aveva preso 5 goal dalla squadra azzurra. È lache avevamo vissutoMaradona: lo stesso sentimento ostile“., Giuseppe: “È riemersa invidia nei confronti della squadra azzurra” Esultanza Osimhen, Spezia-L’ex capitano delGiuseppe ...

