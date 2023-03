Napoli, Bruscolotti: “Ottimo operato di De Laurentiis. Kim? Mi rivedo in lui” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella lunga intervista concessa a Il Mattino, Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro, ha parlato dell’Ottimo operato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Il presidente e il suo staff hanno portato avanti un buon lavoro nel segno della continuità. Certo, poi ci sono gli incidenti di percorso e il Napoli ne ha avuti. Si sono visti tanti giocatori di qualità in questi anni, ricordiamolo: mi infastidisce che ciò non venga riconosciuto. Noi qui non abbiamo vissuto soltanto di ricordi, c’è un progetto che è stato portato avanti con successo”. Napoli, l’ex capitano Bruscolotti: “Mi rivedo in Kim Min-Jae” Kim Min-Jae Giuseppe Bruscolotti si è poi soffermato sul ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella lunga intervista concessa a Il Mattino, Giuseppe, ex capitano azzurro, ha parlato dell’del presidente delAurelio De: “Il presidente e il suo staff hanno portato avanti un buon lavoro nel segno della continuità. Certo, poi ci sono gli incidenti di percorso e ilne ha avuti. Si sono visti tanti giocatori di qualità in questi anni, ricordiamolo: mi infastidisce che ciò non venga riconosciuto. Noi qui non abbiamo vissuto soltanto di ricordi, c’è un progetto che è stato portato avanti con successo”., l’ex capitano: “MiinMin-Jae”Min-Jae Giuseppesi è poi soffermato sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Bruscolotti: “Napoli? Lo scudetto è vicino, può andare avanti anche in Champions” - sscalcionapoli1 : Bruscolotti: “Napoli, con questo scudetto ci toglieremo gli schiaffi da faccia, mi rivedo in Kim, qualche tifoso lo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Napoli? Lo scudetto è vicino, può andare avanti anche in Champions' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Napoli? Lo scudetto è vicino, può andare avanti anche in Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Napoli? Lo scudetto è vicino, può andare avanti anche in Champions' -