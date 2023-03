(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel corso della scorsa estate erano in molti, tra addetti ai lavori e tifosi, a pensare che la dirigenza deldovesse intervenire per sostituire Alexe puntare su un calciatore di maggiore esperienza. Alla fine però, tra Kepa e Navas l’ha spuntata proprio l’ex SPAL, che ha finalmente avuto la chance di mettersi in mostra con continuità. Finora l’estremo difensore si è dimostrato uno deidel campionato, mettendo a segno diversi clean sheet e alcune parate degne di nota, riuscendo a diventare un’inamovibile per mister Luciano Spalletti. Alex: “Sono il primo tifoso di” Ad osannare l’operato del giovane estremo difensore italiano è stato l’ex portiere della Lazio, Marco, uno dei più longevi a ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco, ex portiere della Lazio: "Affrontare questonon è facile, adesso è la squadra più in forma in Europa e non sai come contrapporti. Se vai a viso aperto, ti mettono in difficoltà ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco, ex portiere, tra le altre, di Lazio e ...... è intervenuto Marco, ex portiere, tra le altre, di Lazio e Bologna. Bologna sancisce l'... Era impossibile, infatti, che ilperdesse così tanti punti e, soprattutto, che l'Inter li ...

Napoli, Ballotta su Meret: "Si è fatto trovare pronto, è uno dei migliori" Footballnews24.it

“Affrontare questo Napoli non è facile, adesso è la squadra più in forma in Europa e non sai come contrapporti. Se vai a viso aperto, ti mettono in difficoltà facilmente. Stesso anche se ti chiudi e p ...L'ex portiere Marco Ballotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di Alex Meret con la maglia del Napoli ...