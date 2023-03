Napoli, Bagni: “Gli azzurri sono tra le migliori squadre del mondo” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Serie A 2022-2023 ha stravolto le previsioni. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Juventus al settimo posto in campionato. Prima dell’inizio della stagione pochi avrebbero scommesso sullo scudetto del Napoli, invece, i partenopei stanno dando dimostrazione della loro supremazia in ogni gara. Sui campani si è soffermato Salvatore Bagni ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di Si gonfia la rete: “Gli azzurri, attualmente, sono tra le migliori squadre del mondo e non sto esagerando! Nel corso del tempo ho assistito a molte partite di calcio … mi chiedo squadre come questa dove sono? Giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen posso immaginarli solamente in Premier al Bayern Monaco. Non penso vogliano giocare in altri ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Serie A 2022-2023 ha stravolto le previsioni. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Juventus al settimo posto in campionato. Prima dell’inizio della stagione pochi avrebbero scommesso sullo scudetto del, invece, i partenopei stanno dando dimostrazione della loro supremazia in ogni gara. Sui campani si è soffermato Salvatoreai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di Si gonfia la rete: “Gli, attualmente,tra ledele non sto esagerando! Nel corso del tempo ho assistito a molte partite di calcio … mi chiedocome questa dove? Giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen posso immaginarli solamente in Premier al Bayern Monaco. Non penso vogliano giocare in altri ...

