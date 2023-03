Napoli-Atalanta | vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Bergamo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Bloccata la trasferta dei tifosi dell’in quel diper motivi di sicurezza. Ecco il comunicatosarà anche una trasferta tanto importante quanto particolari, ma ufficialmente è stato reso noto che i bergamaschi non potranno assistere la vicenda al San Paolo. Come riportato dal sito ufficiale nerazzurro, il Prefetto diha vietato ladei(settore ospiti compreso) aidie provincia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - CB_Ignoranza : Il Lecce in questa stagione: Napoli 1-1 Lecce Lecce 2-1 Atalanta Lecce 2-1 Lazio Lecce 2-2 Milan Lecce 1-1 Roma… - gianmancho1 : @alb_can carissimo per le operazioni FATTE con plusvalenza, quello che conta veramente è la percentuale% in rapport… - montaonair : Analizziamo assieme la classifica di #SerieA E I RISULTATI DELLA 24 GIORNATA, #Napoli, #Juventus, #Milan, #Inter,… -

Bloccata la trasferta dei tifosi dell'in quel diper motivi di sicurezza. Ecco il comunicatosarà anche una trasferta tanto importante quanto particolari, ma ufficialmente è stato reso noto che i bergamaschi non potranno assistere la vicenda al San Paolo. Come riportato dal ...... Barák, 38′ Cabral, 89′ Biraghi Lazio - Sampdoria 1 - 0 80′ Luis Alberto La classifica della Serie A dopo 24 giornate65; Inter e Milan 47; Lazio 45; Roma 44;41; ..." Lazio Venerdì 3 marzo, ore 20.45 Pairetto Lombardo " Rossi C. Iv: Orsato Var: Chiffi ... Var: Abbattista Avar: Guida" Udinese ore 18.00 Ghersini Di Iorio " Rossi M. Iv: Santoro Var: ...

Napoli, pienone al Maradona per le gare con Lazio-Atalanta-Eintracht: dato fantastico CalcioNapoli24

In attesa della sfida contro il Napoli, a presentare parzialmente la sfida per la Lazio ci ha pensato Danilo Cataldi ai microfoni di Dazn: «Ci stiamo preparando per la partita che ci ...Corrado Orrico, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Napoli-Lazio sono le squadre che giocano meglio Non ci sono solo loro, anche Atalanta e Milan giocano bene a calcio quand ...