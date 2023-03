Napoli, Anguissa sempre più fondamentale: è costato 15.5 milioni di euro complessivi e ora ne vale 40 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il dirigente del Napoli, Cristiano Giuntoli, è senza dubbio il principale artefice del grande Napoli di quest’anno. Grazie alla nuova politica adottata dallo scorso anno, la squadra azzurra è riuscita a raggiungere obiettivi importanti, con lo Scudetto che non rappresenta più un sogno. Uno dei calciatori esplosi sotto la guida di Luciano Spalletti è Frank L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il dirigente del, Cristiano Giuntoli, è senza dubbio il principale artefice del grandedi quest’anno. Grazie alla nuova politica adottata dallo scorso anno, la squadra azzurra è riuscita a raggiungere obiettivi importanti, con lo Scudetto che non rappresenta più un sogno. Uno dei calciatori esplosi sotto la guida di Luciano Spalletti è Frank L'articolo

