Nantes vs Lens – ultime notizie e possibili formazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Nantes ospita il Lens nei quarti di finale della Coupe de France mercoledì 1 marzo, con i visitatori che puntano a mettere fuori gioco i detentori del torneo. Il Nantes ha sconfitto il Nizza per 1-0 nella finale dello scorso anno, vincendo la principale coppa nazionale francese per la quarta volta nella storia del club. Il calcio di inizio di Nantes vs Lens è previsto alle 18:15 Anteprima della partita Nantes vs Lens a che punto sono le due squadre Nantes La scorsa stagione è stata di grande successo per Antoine Kombouare, alla sua prima campagna completa alla guida del club in cui ha trascorso i suoi anni formativi come giocatore, che ha guidato al primo trofeo importante in più di due decenni. La Maison Jaune si è anche classificata al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilospita ilnei quarti di finale della Coupe de France mercoledì 1 marzo, con i visitatori che puntano a mettere fuori gioco i detentori del torneo. Ilha sconfitto il Nizza per 1-0 nella finale dello scorso anno, vincendo la principale coppa nazionale francese per la quarta volta nella storia del club. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa scorsa stagione è stata di grande successo per Antoine Kombouare, alla sua prima campagna completa alla guida del club in cui ha trascorso i suoi anni formativi come giocatore, che ha guidato al primo trofeo importante in più di due decenni. La Maison Jaune si è anche classificata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Nantes-Lens (Coppa di Francia, 01-03-2023 ore 18:15 ): formazioni, quote, pronostici - Francescovic17 : @dianartemide12 @__grazynho87 @AleLMGO Lens-Nantes 3-1 L’anomalia era aver pareggiato in casa contro dei dopolavori… - soppyzz : il nantes - squadra che è riuscita a far sembrare decente il non attacco del lens - non può essere battuto senza vl… - albertovitale : @mirkonicolino Domenica ho guardato il primo tempo di Lens-Nantes. Nonostante la differenza di livello e di classif… - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ????? #Nantes Kombouaré: Questa è la prima volta dopo diversi anni che vengono eliminati ai gironi. Possiamo diventare delle… -