Nadal | ora è ufficiale | salta Indian Wells e Miami | quando può rientrare

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Rafaha comunicato un’importante decisione sulla sua programmazione. La notizia era attesa da giorni ed ora è diventataTutto come previsto. Con un post sui social, Rafaha confermato una decisione ampiamente annunciata ovvero il forfait dai primi due Masters Mille della stagione che si disputeranno atra marzo e inizio aprile. Rafa(grantennistoscana.it)La scelta, inevitabile, del campione iberico è scaturita a causa dell’infortunio subito a Gennaio all’Australian Open durante il match di secondo turno perso contro McKenzie McDonald.non vuole assolutamente affrettare i tempi di recupero stimati in 6-8 settimane, motivo per cui si era già precedentemente ritirato dall’Atp di Dubai e ...

Come, mi sono allenato tutto il tempo. Quello che ho raggiunto è piuttosto pazzesco"ha ... Rafael. Juan Martin Del Potro è stato il primo giocatore che ho visto giocare dal vivo e a quel ...Mancava solo l'ufficialità,è arrivata. Rafanon sarà al via nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. L'annuncio - preceduto da un Tweet del "1000" californiano ("Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di ...Al momentoè all'ottava posizione del ranking (non scendeva così in basso dalla fine del 2016) con un margine di vantaggio sull'undicesima casella " occupata da Hurkacz " di solamente 310 punti.

Il maiorchino non ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi, con l'uscita dall'Australian Open solamente al secondo turno ...La notizia era nell'aria da tempo, ma ora c'è stato l'annuncio ufficiale. Il campione spagnolo Rafael Nadal, ventidue volte vincitore di titoli del Grande Slam, non parteciperà ai tornei di Indian Wel ...