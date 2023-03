Nadal | ora è ufficiale | salta due Masters | quando può rientrare

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Rafaha comunicato un’importante decisione sulla sua programmazione. La notizia era attesa da giorni ed ora è diventataTutto come previsto. Con un post sui social, Rafaha confermato una decisione ampiamente annunciata ovvero il forfait dai primi dueMille della stagione che si disputeranno a Indian Wells e Miami tra marzo e inizio aprile. Rafa(grantennistoscana.it)La scelta, inevitabile, del campione iberico è scaturita a causa dell’infortunio subito a Gennaio all’Australian Open durante il match di secondo turno perso contro McKenzie McDonald.non vuole assolutamente affrettare i tempi di recupero stimati in 6-8 settimane, motivo per cui si era già precedentemente ritirato dall’Atp di Dubai e dall’esibizione di Las Vegas contro Carlos ...