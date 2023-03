Mwc 23, in uno smartwatch con le cuffie dentro c’è la spinta all’innovazione di Huawei (Di mercoledì 1 marzo 2023) Watch Buds è il nuovo, curioso 2 in 1 dell’azienda di Shenzen, che è riuscita miracolosamente a far entrare due auricolari nella cassa del suo nuovo smartwatch Leggi su repubblica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Watch Buds è il nuovo, curioso 2 in 1 dell’azienda di Shenzen, che è riuscita miracolosamente a far entrare due auricolari nella cassa del suo nuovo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Mwc 23, in uno smartwatch con le cuffie dentro c’è la spinta all’innovazione di Huawei. - ITItalianTech : Mwc 23, in uno smartwatch con le cuffie dentro c’è la spinta all’innovazione di Huawei - CapgeminiEngIT : Dal #27febbraio al #2marzo siamo al #MWC23 di Barcellona per discutere del valore creato dalla connessione delle… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: realme GT3, lo smartphone con la ricarica da 240W: caratteristiche, prezzo e disponibilità: Durante una presentazione al… - MrGadgetTech : realme GT3, lo smartphone con la ricarica da 240W: caratteristiche, prezzo e disponibilità: Durante una presentazio… -