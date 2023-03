Musetti non riesce a ingranare. Anche a Santiago è sconfitto all'esordio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Niente da fare, neAnche a Santiago Lorenzo Musetti riesce a invertire la rotta. Il numero 2 italiano, testa di serie numero 1 del torneo, si arrende allo spagnolo 66 al mondo Jaume Munar, ex Next Gen ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Niente da fare, neLorenzoa invertire la rotta. Il numero 2 italiano, testa di serie numero 1 del torneo, si arrende allo spagnolo 66 al mondo Jaume Munar, ex Next Gen ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : In realtà non era proprio così .#Varillas ha giocato una delle partite su terra che raramente si erano viste,mi se… - Ilsuperbo89 : @ProCozzo @FrancescoSaya86 Anche per me gioca meglio Musetti, per l'idea che io ho di Tennis. Quando si dice 'mi pi… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Due ko all'esordio e un quarto di finale. Lorenzo Musetti archivia il Sudamerica con poche gioie e molta delusione. Ess… - lnzpcr : RT @racchette: Periodaccio per Musetti. Difficoltà fisiche, tecniche e mentali si mischiano abbastanza bene da non far capire bene quale si… - Moixus1970 : RT @GeorgeSpalluto: Due ko all'esordio e un quarto di finale. Lorenzo Musetti archivia il Sudamerica con poche gioie e molta delusione. Ess… -