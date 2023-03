Musetti-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lorenzo Musetti sfiderà Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Finora una trasferta sudamericana sul rosso da dimenticare per il numero due d’Italia, che ha subito due pesanti sconfitte nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. A Santiago, dove è la testa di serie numero uno del tabellone, ha la chance di salvare questa tourneé oltreoceano e anche guadagnare un minimo di fiducia, oltre che di punti, verso i due Masters 1000 sul cemento americano. La sfida non è affatto semplice, lo spagnolo è gran conoscitore della superficie e delle condizioni di gioco cilene, dato che partecipa ai tornei sudamericani ogni anno. Ci sono due precedenti, seppur abbastanza datati, ed entrambi hanno visto prevalere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lorenzosfiderà Jaumenel secondo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Finora una trasferta sudamericana sul rosso da dimenticare per il numero due d’Italia, che ha subito due pesanti sconfitte nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. A, dove è la testa di serie numero uno del tabellone, ha la chance di salvare questa tourneé oltreoceano e anche guadagnare un minimo di fiducia, oltre che di punti, verso i due Masters 1000 sul cemento americano. La sfida non è affatto semplice, lo spagnolo è gran conoscitore della superficie e delle condizioni di gioco cilene, dato che partecipa ai tornei sudamericani ogni anno. Ci sono due precedenti, seppur abbastanza datati, ed entrambi hanno visto prevalere ...

