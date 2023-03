Musetti-Munar oggi in tv, ATP Santiago 2023: orario, dove vederlo, programma, streaming (Di mercoledì 1 marzo 2023) oggi, nella prima serata italiana, Lorenzo Musetti torna in campo. Il toscano farà il suo esordio dal secondo turno dell’ATP di Santiago (Cile) e l’obiettivo sarà quello di battere Jaume Munar. Musetti, fin qui, ha deluso le attese nelle precedenti apparizioni a Buenos Aires e a Rio de Janeiro. Ci si aspettava un tennista maturato sul piano fisico e mentale, sulla sua superficie preferita, e invece si è visto un giocatore che per atteggiamento ha colpito in negativo. Musetti, in altre parole, non ha saputo accettare il fatto di confrontarsi con tennisti di classifica inferiore, ma motivatissimi a far bene in contesti di gioco a loro particolarmente favorevoli. Per questo, la partita odierna contro l’iberico non andrà affatto sottovalutata perché dovrà essere la miglior versione del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023), nella prima serata italiana, Lorenzotorna in campo. Il toscano farà il suo esordio dal secondo turno dell’ATP di(Cile) e l’obiettivo sarà quello di battere Jaume, fin qui, ha deluso le attese nelle precedenti apparizioni a Buenos Aires e a Rio de Janeiro. Ci si aspettava un tennista maturato sul piano fisico e mentale, sulla sua superficie preferita, e invece si è visto un giocatore che per atteggiamento ha colpito in negativo., in altre parole, non ha saputo accettare il fatto di confrontarsi con tennisti di classifica inferiore, ma motivatissimi a far bene in contesti di gioco a loro particolarmente favorevoli. Per questo, la partita odierna contro l’iberico non andrà affatto sottovalutata perché dovrà essere la miglior versione del ...

