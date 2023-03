... entrambi rientrati in Top 10 anche grazie a quei due successi,chiude la stagione sudamericana sul rosso con l'obiettivo di ritrovare continuità emotiva e di gioco. Possibile un derby ai ...... suldell'azzurro nel 2023 c'è già stato un britannico: Andy Murray . Quel ko al primo ... Stabilie Berrettini, mentre Sonego torna in top 70. Variazioni anche nei primi 10 posti: best ...Ci si è messa la febbre a ostacolare ilcostante e ritmato di Jannik Sinner in questo inizio di stagione. Forfait a Marsiglia - poche ore prima dell'inizio della partita contro il francese Arthur Fils - e arrivederci a Indian Wells, ...

Musetti, il cammino di Santiago inizia contro Munar (live tv alle 20) SuperTennis

Il Sudamerica continua ad essere protagonista del tennis internazionale. Da domani sarà la terra rossa di Santiago del Cile a caratterizzare la settimana agonistica, con tre italiani al momento ai nas ...Jannik con gli ottavi in Australia, un titolo a Montpellier e la finale a Rotterdam è al momento l'unico italiano in attivo per i primi due mesi del 2023. Aspettando il romano ...