Muore dopo 10 anni di coma | il commosso addio delle sorelle a Budy

Non ce l'ha fatta Giovanni Sanci, l'uomo di 43 anni che da sabato scorso era ricoverato in gravissime condizioni al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dopo essere caduto dal tetto di un'abitazione di Misilmeri mentre stava riparando un'antenna. Inizialmente si era detto che si trovava nei pressi della sua casa, ma sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Misilmeri, muore dopo 5 giorni di agonia il 43enne caduto dal tetto Giornale di Sicilia

Non ce l’ha fatta Giovanni Sanci, l’uomo di 43 anni che da sabato scorso era ricoverato in gravissime condizioni al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dopo essere caduto dal tetto di un’abitazion ...E’ morto in ospedale, due settimane dopo la tragica caduta dal tetto di un’abitazione. Si è spento oggi pomeriggio Giovanni Sanci, operaio di 43 anni, ricoverato a Villa Sofia lo scorso 16 febbraio a ...