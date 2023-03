Mummia di 800 anni nello zaino delle consegne | rider in manette | “E’ la mia fidanzata”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Rider nasconde mummia di 600-800 anni nello zaino, l’incredibile scoperta in Perù - Ticinonline : Nello zaino di un fattorino in Perù sono stati trovati i resti mummificati di un uomo che sarebbe vissuto 600 o 800… - gazzettaparma : Sorpresa! La 'mummia della sirena' era un pupazzo di fine '800 -

...anni ed è di un adulto maschio anziché di una donna, come l'uomo aveva presunto. Si stima che il maschio mummificato fosse di oltre 45 anni al momento della morte e alto 1 metro e 51. La...... muore una turista italiana L'uomo posto in custodia cautelare Perù, scoperta unadi 600 -anni nella borsa termica di un ex rider tra Atene e Salonicco Tragedia ferroviaria in Grecia: ...Perché quellafosse di proprietà di questa famiglia peruviana e non in un museo non è ancora ... fa sapere ancora il sito inglese, è che il corpo ha tra i 600 e glianni . Si tratterebbe di ...

Perù, scoperta una mummia di 600-800 anni nella borsa termica di ... TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In Perù una mummia di epoca preispanica è stata trovata nella borsa di un rider di 26 anni accusato di reato contro il patrimonio culturale.