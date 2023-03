Multa e squalifica per Mario Rui: ecco quante partite salta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui per squalifica. Il terzino sinistro portoghese era stato espulso nel secondo tempo di Empoli Napoli per una brutta reazione nei confronti di Caputo, attaccante dei toscani. Dopo un contrasto di gioco, il difensore del Napoli in caduta aveva colpito l’avversario con un calcio sulle gambe. L’espulsione, dopo il consulto al VAR, era stata diretta e aveva anche lasciato gli azzurri in 10 per più di 20 minuti di gioco. Mario Rui EspulsoDue giornate di squalifica e Multa da 10mia euro Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni per i calciatori squalificati, tra cui Mario Rui. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che per l’esterno portoghese saranno due le giornate di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà fare a meno diRui per. Il terzino sinistro portoghese era stato espulso nel secondo tempo di Empoli Napoli per una brutta reazione nei confronti di Caputo, attaccante dei toscani. Dopo un contrasto di gioco, il difensore del Napoli in caduta aveva colpito l’avversario con un calcio sulle gambe. L’espulsione, dopo il consulto al VAR, era stata diretta e aveva anche lasciato gli azzurri in 10 per più di 20 minuti di gioco.Rui EspulsoDue giornate dida 10mia euro Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni per i calciatoriti, tra cuiRui. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che per l’esterno portoghese saranno due le giornate di ...

