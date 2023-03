Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flancini : Quando si crea un gruppo così, è ancora più bello scrivere. Ringrazio i curatori e i coautori di “Spiragli - raccon… - fenice_risorta : RT @flancini: Un estratto di “Spiragli - racconti fra #guerra e #pace”, il libro collettivo che presento con gli altri autori martedì 28 fe… - cinziapalcani : RT @flancini: Un estratto di “Spiragli - racconti fra #guerra e #pace”, il libro collettivo che presento con gli altri autori martedì 28 fe… - vittrakkia : RT @flancini: Un estratto di “Spiragli - racconti fra #guerra e #pace”, il libro collettivo che presento con gli altri autori martedì 28 fe… - CappaManlio : RT @flancini: Un estratto di “Spiragli - racconti fra #guerra e #pace”, il libro collettivo che presento con gli altri autori martedì 28 fe… -

Nei suoi racconti la disperazione dei sopravvissuti al naufragio e il dramma dei parenti in arrivo da diversi paesi europei che, assistiti da, devono riconoscere le salme dei loro congiunti."Sono ...Il più piccolo, cinque anni appena, èi dispersi. Abbonati per leggere anche Leggi anche ... E ora non ho neanche un corpo da piangere" Decreto anti - ong, legali dial lavoro contro il fermo. "...Le reazioni da Mattarella a'Stiamo anche vedendo di ricostruire la catena dei soccorsi ma non ... Secondo alcune stime, sarebbero morti una ventina di bambinicui due gemellini di pochi anni e ...

Msf fra i sopravvissuti di Cutro: situazione tragica - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Crotone, 1 mar. (askanews) - Mara Eliana Tunno, psicologa di Medici Senza Frontiere, da domenica assiste i superstiti del naufragio di Crotone.fra cui 9 minorenni, a uno stress aggiuntivo a quello che hanno vissuto nel disperato viaggio che stavano facendo verso l’Italia a bordo di un’imbarcazione precaria in legno. Soccorritori di Msf – ...