(Adnkronos) – José Mourinho squalificato per 2 giornate e multato di 10mila euro. Il giudice sportivo ha sanzionato l'allenatore della Roma, espulso all'inizio del secondo tempo della gara persa 2-1 sul campo della Cremonese. Il tecnico portoghese salterà in particolare Roma-Juventus, in programma domenica 5 marzo. Lo Special One, secondo il referto del giudice sportivo, al "2? del secondo tempo ha contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione". Inoltre, alla fine della gara è entrato "seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale" e ha "rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". Mourinho ha minacciato di adire le vie legali per il comportamento tenuto dal quarto uomo, Serra. La procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta sull'episodio.

