Mourinho sanzionato con due giochi e 10 000 euro per il rimprovero dell’arbitro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 03/01/2023 alle 17:10 TEC Il tecnico del Seútbal è stato espulso questo martedì per aver affrontato il quarto uomo nella sconfitta contro la Cremonese Il portoghese ha insinuato che il quarto arbitro, torinese, avrebbe potuto agire in questo modo perché il giorno dopo affronteranno la Juve il portoghese Joséallenatore di Romaè statocon due turni di squalifica e una multa di 10.000, dopo che il tecnico della Roma è stato espulso ieri nel match perso contro la sua squadra cremonese (2-1). Il giudice sportivo ha ritenuto che l’allenatore “ha risposto con veemenza e con atteggiamento provocatorio a una decisione arbitrale”dopo uno scontro con il quarto uomo ...