Mourinho e la frase sul quarto uomo | Vi spiego come è andata

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sconfitta clamorosa per la Roma , che è uscita dallo Zini con un 2 - 1 a favore della Cremonese . A far discutere, oltre alla prestazione dei giallorossi, è stato quanto successo a José, ...

Sconfitta clamorosa per la Roma , che è uscita dallo Zini con un 2 - 1 a favore della Cremonese . A far discutere, oltre alla prestazione dei giallorossi, è stato quanto successo a José, espulso nella ripresa e poi furioso nel post - partita con parole durissime contro il quarto uomo Serra ...- SERRA, COSA È SUCCESSO Ma cosa è realmente successo Le immagini televisive aiutano in ... Mou, per una volta sorpreso e incredulo per quello che ha appena ascoltato, ripete la('Fatti ......Messaggero ricostruisce l'accaduto e riporta le frasi di Serra che hanno fatto imbufalire. ... Mou, per una volta sorpreso e incredulo per quello che ha appena ascoltato, ripete la("Fatti ...

La frase di Serra che ha fatto impazzire Mourinho ripresa in un video: non sono parole da arbitro Fanpage.it

Mentre la Cremonese festeggia la sua prima vittoria in campionato, superando 2-1 la Roma in casa, Mourinho nel post partita è una furia contro il quarto uomo. «C'è chi mi conosce da anni e sa che sono ...