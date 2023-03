(Di mercoledì 1 marzo 2023) CREMONA -ha perso le staffe ad inizio secondo tempo e l'Piccinini non ha potuto far altro che espellerlo su indicazione del quarto uomo. La Roma ha così rinunciato prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Palmeri, il retroscena su Mourinho: 'Si sta dicendo una grandissima bugia' - infoitinterno : Triplete Inter, Sneijder svela un incredibile retroscena su Mourinho e Materazzi! - TuttoASRoma24 : Lazio, retroscena su Strakosha: “Potevo andare alla Roma” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - Pollogrini5 : @IlarioDiGiovamb @enricocamelio Ma mourinho l altro giorno ha succhiato le palle di bove in mondovisione e adesso i… -

CREMONA -ha perso le staffe ad inizio secondo tempo e l' arbitro Piccinini non ha potuto far altro che espellerlo su indicazione del quarto uomo Serra . La Roma ha così rinunciato prima alla presenza ...... ma ilrivela meglio le intenzioni dell'attaccante del Psg : la battuta era infatti ... Butti è stato a lungo nell' Inter : era il team manager dei nerazzurri nell'era. Insomma, più ...Wesley Sneijder ha raccontato un ulteriore aneddoto a RTL 7 : "Il rapporto che avevacon Materazzi era speciale". "Qualche settimana prima della finale di Champions lo chiamò nel suo ufficio ...

Mourinho e il retroscena su Serra: cosa è successo negli spogliatoi con l’arbitro Corriere dello Sport

CREMONA - Mourinho ha perso le staffe ad inizio secondo tempo e l' arbitro Piccinini non ha potuto far altro che espellerlo su indicazione del quarto uomo Serra. La Roma ha così rinunciato prima alla ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...